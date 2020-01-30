بعد إعلان صفقة القرن.. وحدة أمريكية خاصة لمواجهة هذا الخطر

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وكالات - الدويني فولي

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تفشي

بعد ظهور حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت وسائل إعلام عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر على شكل عاجل بتأسيس وحدة خاصة لمواجهة الفيروس. 

وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وحسب سكاي نيوز، نقلا عن بيان للبيت الأبيض، يترأس هذه الوحدة وزير الصحة أليكس عازار بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، على أن تضم خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.
وحسب البيان، فإن مهام الوحدة الرئيسية هي رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.
وقال الرئيس الأمريكي، إن هناك  تقارير تفيد بوجود عدد قليل من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب، عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينج تقديم أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا متميزون".
يذكر أن الرئيس الامريكي كان قد أعلن تفاصيل صفقة القرن أمس الأول في مؤتمر صحفي وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


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