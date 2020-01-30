في ذكراها..تعرف على اسم فيروز الحقيقي وعدد أبنائها

تحل اليوم الخميس الموافق 30 يناير، ذكرى ميلاد فيروز، التي لقبت بـ"الطفلة المعجزة"، حيث ولدت في مثل هذا اليوم في عام في القاهرة عام 1943.

وما لايعلمه الكثيرون، أن الاسم الحقيقي للفنانة فيروز هو "بيروز"، اسمها بالكامل بيروز آرتين كالفيان، وهي من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، وولدت في القاهرة عام 1943.

تزوجت فيروز الفنان بدر الدين جمجوم، وتعرفت عليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، بعد اعتزالها التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان"، حتى توفي عام 1992.

منذ أن رآها أنور وجدي تبناها فنيا، وظهرت في العديد من الأفلام التي مثل فيها أو أنتجها، وتميزت فيروز بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل في سن صغيرة، وعملا معا لمدة 3 سنوات.