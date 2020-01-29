وزير النقل يكشف حقيقة توقيع غرامة على "سوبر بابا" الإسماعيلية

29 يناير 2020 - 10:10 م

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المواطنين بالعبور من المزلقانات القانونية والأنفاق وكباري المشاة في محطات القطارات وليس من الأماكن المخالفة.



وعلق كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، على واقعة إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية قائلاً: "الأب مُخطئ وقرّر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر".



وتابع كامل الوزير: "قرّر الأب المرور وهو وابنته من أسفل قطار بضائع واقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته".



وأضاف: "لن يدفع الأب غرامة نتيجة ما قام به وربنا أنقذه هو وابنته، ولكن المرة اللي جايه هيدفع غرامة".



وتابع كامل الوزير: "يتم العمل على تطوير المحطات بشكل كبير ومشروع تطوير المحطات في غاية الأهمية ونعمل على تطوير المزلقانات".