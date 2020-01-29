» اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية

29 يناير 2020 - 08:07 م

اتخذت السلطات الكورية الجنوبية، إجراءات عنيفة بحق أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة، إن هؤلاء الأشخاص سيتعرضون للاعتقال حال رفضهم الخضوع للحجر الصحي.

وكانت سول قد أكدت وجود أربع حالات لديها مصابة بفيروس كورونا، حتى الآن.

وقالت السلطات إنها وزعت مجموعة من الإرشادات عن كيفية التعامل مع هذا الفيروس بما في ذلك بند يسمح للشرطة بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وذكرت أن الهدف من هذا، هو تخفيف المخاوف من هذا المرض، وإذا رفض أي شخص مشتبه في إصابته بالفيروس أن يخضع للحجر الصحي، بإمكان الشرطة أن تعتقله وترسله لمؤسسة طبية.