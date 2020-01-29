"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

29 يناير 2020 - 05:11 م

علق فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على الأنباء التى تم تداولها بشأن فقدان الأخير للنطق.

ونفى "الديب" صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أن "مبارك" يتمتع بصحة جيدة.

وذكر أن "العملية الجراحية التي أجريت له تمت بنجاح، ولم يصبه شيء مما هو متداول"، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية الخميس الماضي، وراجت أنباء بعدها بعدم قدرته على الكلام.

وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق عن إجراء والده عملية جراحية، وكتب عبر حسابه عبر "تويتر": "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة، وهو بخير والحمد والشكر لله".