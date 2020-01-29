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مليون و200 ألف جنيه ربح هذا اليوتيوبر في الشهر

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نجم السوشيال ميديا "فيجان"
نجم السوشيال ميديا "فيجان"
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متابعات- أمينة عبد العال

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إحباط

محاولة للحفر

منطقة أبو رواش الأثرية

أعلن نجم السوشيال ميديا "فيجان" عن ربحه الشهري من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وأذهل جميع متابعيه.

ووصل ما يربحه في الشهر لـ300 ألف ريال سعودي أي ما يعادل مليون و200 ألف جنيه مصري، لافتا إلى أنه كان يعمل في العديد من الوظائف مثل طباخ وبائع وغيرها مما جعله قادرًا علي مواجهة الانتقادات.

وأشار أثناء حديثه في روتانا خليجية إلي أنه يرتدي النظارة السوداء باستمرار لأنها دعاية وإعلان يتربح منه وأحيانًا تكون للبرستيج، لافتا إلي أن أخته التي تظهر معه في بعض البرامج لن تظهر مجددًا لتركيزها الفترة المقبلة علي مستقبلها وارتدائها النقاب.

جدير بالذكر أن فيجان نجح في جمع 5 ملايين مشاهد لبرنامجه "عائلة فيجان" عبر يوتيوب، ويعد أكبر مشاهدة في المملكة العربية السعودية.


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