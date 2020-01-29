هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون.. رد حاسم لـ"الإفتاء"

29 يناير 2020 - 12:34 م

"هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؟.

أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على السائل، قائلاً: "إنه يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطلون ولكن بشروط، أن ترتدي خمارًا طويلاً يستر جسدها، ولا ينبغي أن يكون ارتداء البنطلون يتسبب في إظهار أجزاء من جسدها أو أن يكون شفافًا بحيث يظهر ما تحته بل لابد أن يكون فضفاضًا.

وأضاف كما أنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة أمام الرجال إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، فلا حرجَ عليها أن تؤدِّي الصلاة أمام الرجال الأجانب، مع الالتزام بالستْر الكامل.

وتابع: "على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا".