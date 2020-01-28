الاحتلال يعزل شمال الضفة عن جنوبها

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اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "جيت"، الذي يصل محافظات شمال الضفة بجنوبها.

كما منعت السيارات من العبور من وإلى مدينة نابلس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت في وقت سابق إلى أن جيش الاحتلال استقدم تعزيزات عسكرية إلى غور الأردن، وأغلق مداخل بلدات نابلس بالحواجز الإسمنتية والبشرية، تحسبا لاندلاع أعمال عنف، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء.


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