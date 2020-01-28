إيران تعلن اغتيال قاتل «سليماني»

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إيران

سليماني

طالبان

مقتل سليماني

قالت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن ضابط استخبارات أمريكيا، تتهمه بالتخطيط لعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قد لقي حتفه يوم أمس.

وذكر التلفزيون الإيراني أن رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك" والمتهم بقتل قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" في العراق، قتل يوم أمس في الطائرة العسكرية الأمريكية التي سقطت أمس في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاطها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008".

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، قال إن "طائرة عسكرية أمريكية سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان"، لافتة إلى أن "الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم".

فيما أكد الجيش الأمريكي، في بيان له، تحطم الطائرة - وهي من طراز إي 11 إيه - لكنه قال إنه لا "توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو".

ويبلغ داندريا من العمر 62 عاما، وتم تكليفه في 2017، برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما تشير تقارير صحفية إلى أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان، علاوة على أنه كان شخصية رئيسية في البحث عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

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