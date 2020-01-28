» الكويت.. القبض على مصري حاول تهريب "حشيش"

28 يناير 2020 - 12:29 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن قوات الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بينهم وافد مصري، لمحاولتهم تهريب المخدرات داخل البلاد، وخضع المتهمون للتحقيق من قبل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، في بيان لها، إن مفتشي 3 منافذ جوية استطاعوا إحباط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة وأخرى مسكرة بواقع محاولتين في T5 ومحاولة في كل من T1 وT4 ، وأحيل المسافرون الأربعة إلى الأجهزة المختصة ومنهم امرأة، وذلك بعد تحرير محاضر ضبط جمركي، كما أحيلت المواد المضبوطة.

وأضافت الجمارك، إنه في مطار الـ T4 اشتبهت إحدى المفتشات في مسافرة بدا عليها الارتباك بمجرد هبوط طائرتها القادمة من دولة عربية لتقوم المفتشة باصطحابها وتفتيش أمتعتها بشكل دقيق والعثور على قطعة يشتبه أنها لمخدر الحشيش وزجاجتين بهما خمور مستوردة وحبوب يشتبه أنها مخدرة، وفي مطار T5 ضبط مسافران الأول قادم من دولة أوروبية وبحوزته حبوب يشتبه أنها مخدرة وقطعة حشيش، والثاني قادم من دولة عربية وضبطت معه قطعتان من مادة يشتبه أنها لمخدر الحشيش.