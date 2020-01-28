استقالة رئيس وزراء قطر

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قطر

رئيس وزراء

خالد بن خليفة

عبدالله بن ناصر

كشف وسائل إعلام قطرية، عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمرا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، إن "الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء"، بدلاً عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

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