السعودية تكشف موقفها من مغادرة القوات الأمريكية للعراق

28 يناير 2020 - 10:02 ص

لأول مرة منذ المناوشات الإيرانية الأمريكية على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، ومهاجمة إيران للقواعد العسكرية في بغداد، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لا تريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق، لافتًا إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنًا.

وأكد ابن فرحان في مقابلة مع شبكة "CNN " الأمريكية، أن "الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورًا مهمًا في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكان مفتاحًا في منع الجماعة الإرهابية من الظهور مجددًا.

وأضاف: "أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا أنها حليف موثوق للمملكة وهذا الأمر هو ذاته فيما يتعلق بإدارة ترامب"، مؤكدًا أن "السعودية تعمل بصورة جيدة مع الرئيس ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون وتنسق في مسائل الأمن بالمنطقة".