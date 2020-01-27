» إغلاق مدخل نفق النهضة في الدقي جزئيا

27 يناير 2020 - 01:31 م

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق مدخل نفق النهضة بالدقي جزئيا، بسبب كسر مفاجئ في ماسورة المياه في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء إلى شارع مراد، مع تسيير الحركة المرورية في باقي النفق.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، إن أجهزة الحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهت بسرعة توفير 7 سيارات لشفط المياه، مطالبا المواطنين بإتباع الإرشادات المرورية في نطاق منطقة الأعمال على أن يجرى الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.