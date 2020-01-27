  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على بطل تونس

مقطع من الفيديو

طائرة إيرانية تهبط في وسط "الشارع"

مقطع من الفيديو

يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

تاكسي

رجل يهتك عرض سائق تاكسي ويسرق أمواله

الكويت

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

فرق اسعاف الطائف

حادث مروع يهز الطائف

بالفيديو..

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

الصفحة الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

#

تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

#

بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

لميس الحديدي

أشرف زكى

نادية لطفي

حالة صحية

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، آخر تداعيات الحالة الصحية للفنانة القديرة، نادية لطفي، موضحًا أن الحالة في الوقت الحالي مستقرة .

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث"، إن الحالة الصحية لنادية لطفي مستقرة منذ الأمس، حتى أنها استطاعت تناول الطعام وقامت بالمشي قليلا، لافتا إلى أنها قد تخرج من العناية المركزة خلال يومين على الأكثر، مؤكدا أنها لم يتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، بل أصبحت حالتها أفضل، ودرجة الوعي لديها مرتفعة.

وفي السياق، انتقد نقيب الممثلين بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية التي تستغل الحالة المرضية للفنانين، على حد وصفه، قائلا: "بعض المواقع بتستغل الفنانين وتستنطقهم وتاخد منهم تصريحات، ده استغلال حالة صحية.. وإنه يحرضوا على النقابة وعلى زمايله، هو أصلا الراجل مش في الوعي الكامل بتاعه، مش عارف لمصلحة مين التشوية اللي بيحصل ده".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي
» حقيقة مقاضاة خالد النبوي لطبيب ادعى علاجه
» 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد
» فؤاد أحمد.. قصة فقدان بصره بسبب التمثيل
» زينة تروي تفاصيل حملها بأمريكا وطلب "عز" المهين لها
» بعد 3 ساعات من الدخلة.. وفاة عروسين داخل الحمام
» تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية
» زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا
» الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها
» مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات
» يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح