» القبض على سعودي فضل "الإبل" على السيارات

26 يناير 2020 - 08:22 م

تسبب عبور عدد من الإبل لأحد الشوارع بالمملكة العربية السعودي في إلقاء القبض على مواطن اليوم الأحد.

وذكرت السلطات الأمنية، أنه تم إلقاء القبض على المواطن بسبب تعمده صدم مركبة لتمكين قطيع يملكه من الإبل من عبور تقاطع في الخرج.

وذكر الأمن العام في بيان: "تم إيقاف مواطن بالعقد الثالث من العمر واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لتعمده إعاقة حركة السير بأحد التقاطعات الرئيسية في محافظة الخرج باستخدام مركبته وذلك لتمكين قطيع يملكه من الماشية للعبور وتعمده صدم مركبة أثناء محاولة قائدها قطع التقاطع".