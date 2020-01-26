» القبض على سعودي فضل "الإبل" على السيارات

الطيب حسين
تسبب عبور عدد من الإبل لأحد الشوارع بالمملكة العربية السعودي في إلقاء القبض على مواطن اليوم الأحد.
وذكرت السلطات الأمنية، أنه تم إلقاء القبض على المواطن بسبب تعمده صدم مركبة لتمكين قطيع يملكه من الإبل من عبور تقاطع في الخرج.
وذكر الأمن العام في بيان: "تم إيقاف مواطن بالعقد الثالث من العمر واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لتعمده إعاقة حركة السير بأحد التقاطعات الرئيسية في محافظة الخرج باستخدام مركبته وذلك لتمكين قطيع يملكه من الماشية للعبور وتعمده صدم مركبة أثناء محاولة قائدها قطع التقاطع".
إيقاف مواطن تعمد صدم مركبة لتمكين قطيعه من عبور تقاطع في محافظة #الخرجhttps://t.co/Cmf5CL8R0L pic.twitter.com/5ja59rws1Q— جريدة الرياض (@AlRiyadh) January 26, 2020
فجر05:29 ص
فجر
05:30
شروق
06:56
ظهر
12:12
عصر
15:08
مغرب
17:29
عشاء
18:59