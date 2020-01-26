استهداف سفارة أمريكا في العراق بـ5 قذائف صاروخية

26 يناير 2020 - 07:32 م

استهدف مجهولون في العراق مقر السفارة الأمريكية ببغداد، بخمس قذائف صاروخية، لكنها سقطت في المنطقة الخضراء قرب السفارة.

وقالت إن 5 قذائف صاروخية سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية.

وأطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بينها السفارة الأمريكية، بعد سقوط الصواريخ. بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.

فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الجديد.

وقالت وسائل إعلان عراقية إن الانفجار أعقبه 3 انفجارات متتالية، دون الكشف عن أي مصابين أو قتلى حتى الآن.

وشهدت المنطقة ذاتها، صباح اليوم، سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وانطلقت صافرات الإنذار داخل المنطقة بعد القصف الصاروخي.