» «ساسي» ردًا على الفيديو المسىء: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

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المصريون

الزمالك

ساسي

رد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب التونسي على الفيديو المسيء لشخص يشبه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اللاعب عبر صفحته على المواقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“، عدة منشورات قال فيها: ”حسبي الله ونعم الوكيل“، و“وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا“، و“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ“.


ومن جانبها، دشنت جماهير الزمالك حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن اللاعب تحت عنوان #فرجاني_ساسي_خط_أحمر، خاصة مع انتشار الفيديو عبر الصفحات المنسوبة للأهلي.

وقالت الجماهير البيضاء: ”هم هكذا كما قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر“، مضيفين: ”وإذا خاصم فجر.. أي أنهم لا يحاربون أحدا إلا بالخوض في الأعراض، ولسوف يقتص الله منهم في أهل بيتهم وذريتهم إن شاء الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال“، وقال متابع: ”هي عصارة أهل النَّار.. حسبي الله ونعم الوكيل.. خافوا الله“.

وأَضافت جماهير الزمالك: ”فرجاني فوق أي حد فيكم بأخلاقه واحترامه المعروف من يوم ما دخل مصر واللي بيحبه ربنا بيحبب فيه كل الناس وفرجاني أخذ حب وعشق ناس مش بس زملكاوية لا المصريين كلهم لأنه إنسان يتحب فعلا، كل جمهور الزمالك عارف إن الفيديو مفبرك، فرجاني فوق مستوى الشبهات ولازم يعرف إن النادي بيتحارب والحرب بتبقى على نجومه ادعموا فرجاني يا جمهور الزمالك“.

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