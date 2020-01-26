» مصرع شخصين فى إطلاق نار بأمريكا

26 يناير 2020 - 05:19 م

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إطلاق نار وقع داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، اليوم، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.

ووقع الحادث في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وذكرت أنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.