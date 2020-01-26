» مصرع شخصين فى إطلاق نار بأمريكا

الطيب حسين
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إطلاق نار وقع داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، اليوم، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.
ووقع الحادث في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
وذكرت أنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.
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