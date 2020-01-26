أخيرًا.. الصين تحدد مصدر فيروس كورونا

26 يناير 2020 - 04:52 م

ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، اليوم الأحد، أن خبراء تمكنوا من تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد.

وأودى الفيروس القاتل بحياة عشرات الأشخاص منذ ظهوره، أواخر السنة الماضية، في مقاطعهة ووهان الصينية.

وذكرت أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضا.

وأشارت الوكالة إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق "هوانان" جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس "كورونا" الجديد، وأن الأخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرا للفيروس.