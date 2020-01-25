أحمد موسي: نقل المقاول الهارب محمد علي للمستشفى

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أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة المقاول الهارب محمد علي وهو في أحد المستشفيات، التي نقل إليها عقب فشل دعوته للخروج ضد الدولة المصرية.
وقال موسى: «الخاين العميل متحملش الضربة دخل المستشفي وهيجيبوا دكتور بيطري يكشف عليه». 
وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإخواني محمد بديع لكونه طبيبا بيطريا يجب أن يكشف على محمد علي بعد إصابته بصدمة ونقله إلى المستشفى على اثرها»؛ مشيرًا إلى أن محمد على تلقي تمويلا قدره 50 مليون دولار لإحداث بلبلة في الشارع المصري.
وطالب موسى، الخائن محمد علي بالانتحار بسبب فشله؛ مرددا: «أنا قلت لك روح انتحر ودلوقتي بقولك البس طرحة زي محمد بديع ».
وأكد موسى، أن من يتآمر أو يشكك في جيش بلده خائن بمعني الكلمة؛ موجها كلامه إلى الشباب المصري: «لا تسمحوا لأحد أن يتحدث عن الجيش المصري البطل بأي سوء لأنه جيش الشعب المصري وليس جيش الرئيس أو أي أحد». 
وأوضح موسى، أن الشعب المصري أعطي الإرهابيين درسا في منتهي القوة والقسوة؛ أن كل خاين وعميل ولص وحرامي ليس له مكان وسط المصريين، في إشارة منه إلى الهارب المقاول محمد علي.
وتابع موسى، أنه فخور بالجيش المصري والشرطة المصرية؛ منوها بان احد المحامين التابعين للإرهابيين خرج من السجن ورفع قضية على المرشد يطالبه فيها بتعويض 3 ملايين جنيه لأنه خدعه وجعله يتآمر ضد الدولة المصرية.

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