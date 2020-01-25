» شاهد.. لحظة الهجوم على شاب مسلم وقتله في لندن

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قتل شاب

قتل مسلم

وثقت كاميرات المراقبة لحظة طعن مراهقين بالسكاكين لشاب حتى الموت في شارع مزدحم بلندن .
وهاجم ويليام هينز ، 18 عامًا ، وشاب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا وهما يهاجمان يوسف محمد، 18 عامًا في متجر للمواد الغذائية في شارع "أوكسبريدج". ووقع الهجوم في 26 يونيو من العام الماضي. 
وظهر "هينز" بينما يعبر الشارع ممسكًا بسكين ضخم قبل أن يندفع نحو "محمد" محاولاً الفتك به، بينما يحاول الأخير أن يركض إلى داخل المتجر للنجاة بروجه، لكنه لم يملك توازنه وسقط على الأرض.
يتابع المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا بسكين كبير،آخر وهو يلحق بالضحية، وسدد له طعنة في القلب. فيما سدد له المهاجم الثاني طعنة في فخذه، قبل أن يسارع إلى الهرب. وتوفي "محمد" في غضون ثوان في مكان الحادث.
وأدين "هينز" بالقتل وحيازة شفرة، بينما أدين الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ، والذي لا يمكن الكشف عن اسمه بسبب عمره، بالقتل الخطأ وحيازة سكين. وسيتم الحكم عليهما الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
وكان المجني عليه يسير في الشارع مع أصدقائه عندما تم استهدافه "بدون سبب واضح" ، حسب المحكمة. 
قال المدعي بيل إميلين جونز خلال المحاكمة: 'فجأة، وبدون أي سبب واضح، عبر المتهمان الطريق نحو يوسف وأصدقائه. لم يكن لدى يوسف محمد وقت للهرب ، ولم يكن لديه الفرصة لفعل أي شيء لحماية نفسه، إذ أنه على عكس المهاجمين، لم يكن يحمل سلاحًا".
وأضاف: "شوهد يوسف وهو ينهار على الأرض، وكما حاول بشدة التراجع، زحفًا إلى الوراء على مرفقيه، أخرج سكينه وتبعه، وطعنه في ساقه. وبينما هرب الشابان، وأخفى سكاكينهما بعيدًا عن الأنظار، شوهدا وهما يحييان بعضًا. 
وقال كبير المفتشين روب باك ، إن الأحكام "جلبت العدالة إلى يوسف وعائلته".لا وأضاف: "كان هذا هجومًا وحشيًا وقاسيًا حيث فقد شاب حياته في غضون ثوانٍ".
ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء عملية القتل. 

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