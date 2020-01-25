» مفاجأة.. السعودية تفاوض لشراء نادٍ بالدوري الإنجليزي

25 يناير 2020 - 04:39 م

كشفت صحيفة دخول السعودية فى مفاوضات جادة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي ينافس في منافسات الدوري الإنجلزي.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليا مفاوضات لشراء النادي العريق بالفعل.

وأوضحت أن المفاوضات تدجري على بيع النادي مقابل نحو 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار ).

وقالت الصحيفة إن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي حصة أغلبية في أسهم نيوكاسل يونايتد، لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النادي، بينما غاب كثير من المشجعين عن مباريات الفريق هذا الموسم احتجاجا على ملكيته للنادي.