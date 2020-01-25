العراق.. إصابة محتجين بساحة التحرير بالرصاص الحي

25 يناير 2020 - 02:48 م

أكد مصدر حقوقي؛ إصابة محتجين وسط بغداد؛ جراء دخول قوات الأمن إلى ساحة التحرير، واستخدامها الرصاص الحي لتفريقهم، بحسب نبأ عاجل لوكالة "سبوتنك".

وفي تصاعد خطير للأحداث، في العراق، بدأ المتظاهرون في إعادة بناء خيم الاعتصام مرة أخرى في ساحة التحرير، وسط بغداد.

وتجددت الاحتجاجات، بين المتظاهرين والأمن، على خلفية رفع الجدران الكونكريتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وإثر ذلك حدثت صِدامات بينها والمحتجين.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، الرصاص الحي، وقنابل الغاز، في الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني ومدخل ساحة التحرير في بغداد؛ حيث يتظاهر آلاف العراقيين.

ونقلت "رويترز" عن شهود أن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، اليوم السبت، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين.

ووقعت صدامات في المساحات القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أدت إلى إصابة 7 أشخاص.