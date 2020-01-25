السلطات البريطانية تتعقب 2000 صيني.. لهذا السبب

25 يناير 2020 - 02:19 م

تتعقب السلطات البريطانية حاليًا 2000 شخص صيني دخلوا إلى أراضيها وصولاً من منطقة ووهان الصينية خلال الأسبوعين الماضيين خوفًا من احتمالية إصابتهم بفيروس "كورونا" القاتل، خاصة مع وصوله إلى العديد من الدول الأوربية حاليًا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن السلطات قامت بتعيين عملاء وقوات لتعزيز البحث عن الوافدين من الصين خاصة من وصل من مقاطعة هوبي بشرق الصين قبل تجنيد الرحلات الذي بدء تنفيذه من الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 41 في الصين وأصيب 1300 شخص في جميع أنحاء العالم.