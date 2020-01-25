» وزير لبناني يستقل التاكسي لاجتماع الحكومة

25 يناير 2020 - 01:32 م

على غير العادة وفى مشهد غير مألوف، وصل وزير بالحكومة اللبنانية الجديدة إلى جلسة مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بواسطة تاكسي.

وأفادت قناة "MTV " اللبنانية، بأن سيارة تاكسي وصلت قبل ظهر أمس إلى السراي الحكومية، فأوقفها أحد الحراس عند المدخل، وسأل من فيها عن وجهتهما، ليجيب الرجل الجالس بقرب السائق بأنه، رمزي مشرفية، وزير السياحة والشئون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتشير القناة إلى أن "الحارس تفاجأ، وبعدما تأكد من الأمر، سمح للسيارة بالعبور، معتذرًا من الوزير".