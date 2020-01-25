" الأطفال هبة مقدسة من الله"..ترامب يتعهد بمناهضة الإجهاض

25 يناير 2020 - 11:56 ص

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حشدًا سنويًا لمناهضة الإجهاض في واشنطن، مشيدًا بنفسه باعتباره مدافعًا قويًا للحركة، وذلك في كلمة معدة بمرجعيات دينية.

وقال ترامب للآلاف في الحشد في المركز الوطني إن "الأطفال الذين لم يولدوا بعد لم يكن لهم أبدًا مدافع قوى في البيت الأبيض"، مضيفًا أن "كل طفل هو هبة ثمينة ومقدسة من الله".

وظلت "مسيرة من أجل الحياة" حدثا ثابتا يجرى كل عام منذ السبعينيات، لكن لم يشارك أي رئيس في المسيرة التي تركز على واحد من أكثر الموضوعات إثارة للخلافات في الحياة السياسية الأمريكية.

ويأتي ظهور ترامب في وقت يستعد فيه لحملة إعادة انتخابه، ويتطلع إلى الاعتماد على المحافظين المسيحيين كجزء من قاعدته الانتخابية.

وقال ترامب للحشد إنهم "يطاردونني لأنني أحارب من أجلكم، حيث نحارب من أجل أولئك الذين لا صوت لهم وسوف نفوز، لأننا نعرف كيف نفوز".