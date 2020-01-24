كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.. رئيس الطب الوقائي يجيب

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الدول المختلفة حالات فردية مرتبطة بمكان الحدث نفسه؛ أي بسبب تواجدهم في مكان الحدث مشيرا الى أن سوق السمك في مدينة ووهان وسط الصين هو بؤرة المرض.



وأوضح "عيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب ، المذاع على قناة mbc مصر ، يوم الجمعة، أن مصر وضعت خطة متكاملة للاستعداد والتعامل مع فيروس كورونا في حال تطور الموقف العالمي.

وأوضح "عيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب ، المذاع على قناة mbc مصر ، يوم الجمعة، أن مصر وضعت خطة متكاملة للاستعداد والتعامل مع فيروس كورونا في حال تطور الموقف العالمي.

وأشار" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان،"، أن كورونا فيروس جديد قتل 17 شخصًا، وأصاب أكثر من 550 مؤخرًا، حيث انطلق الفيروس من سوق أسماك في مدينة ووهان وسط الصين، قبل وصوله إلى مدن كبرى مثل بكين وشانغهاي، وبلدان أخرى كاولايات المتحدة واليابان.

وأشار" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان،"، أن كورونا فيروس جديد قتل 17 شخصًا، وأصاب أكثر من 550 مؤخرًا، حيث انطلق الفيروس من سوق أسماك في مدينة ووهان وسط الصين، قبل وصوله إلى مدن كبرى مثل بكين وشانغهاي، وبلدان أخرى كاولايات المتحدة واليابان.