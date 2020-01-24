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كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.. رئيس الطب الوقائي يجيب

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كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.. رئيس الطب الوقائي يجيب

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فيروس" كورونا"
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الدول المختلفة حالات فردية مرتبطة بمكان الحدث نفسه؛ أي بسبب تواجدهم في مكان الحدث مشيرا الى أن سوق السمك في مدينة ووهان وسط الصين هو بؤرة المرض.
وأوضح "عيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب ، المذاع على قناة mbc مصر ، يوم الجمعة، أن مصر وضعت خطة متكاملة للاستعداد والتعامل مع فيروس كورونا في حال تطور الموقف العالمي.
وأشار" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان،"، أن كورونا فيروس جديد قتل 17 شخصًا، وأصاب أكثر من 550 مؤخرًا، حيث انطلق الفيروس من سوق أسماك في مدينة ووهان وسط الصين، قبل وصوله إلى مدن كبرى مثل بكين وشانغهاي، وبلدان أخرى كاولايات المتحدة واليابان.
ونوه " عيد " أن أعراض الفيروس، تظهر في صعوبة في التنفس، سعال، وحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن الفيروس معدي، ويسبب مرضًا شديدًا في الرئة.وكشف الفيديو، طرق الوقاية من الفيروس، قائلًا: "اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس عينيك أو فمك بأيدي غير مغسولة، تجنب لمس أشخاص قد يكونوا مصابين"، موضحًا أنه لا يوجد أي لقاح أو علاج للفيروس حاليًا، وأن هناك مخاوف من انتشار الفيروس خلال عطلة رأس السنة الصينية، ولكن عمال المطارات يفحصوان جميع المسافرين.

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