إثيوبيا تعلن موعد ملء السد بعد التوصل لاتفاق مع مصر

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كشفت إثيوبيا موعد الابتداء في ملء سد النهضة الكبير، موضحة أنه سيكون نهاية العام الجاري.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم إن بلاده ستبدأ ملء "سد النهضة" نهاية هذا العام.
وتابع بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات.
وقالت الوكالة إن وفود من مصر وإثيوبيا والسودان اجتمعت في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء، لمناقشة موضوع سد النهضة، وكان اجتماع تقني وقانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.
واتفقت الدول على أن يتم الملء خلال موسم الأمطار، من يوليو إلى أغسطس وسوف يستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة.
ونوهت الوكالة بأن الدول الثلاث ستجتمع مرة أخرى في العاصمة واشنطن يومي 28 و 29 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول السد وتشغيله.

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