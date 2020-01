شاهد.. مقطع فيديو يهز لبنان

هز مقطع فيديو للاعتداء على محتجين لبنانيبن مواقع التواصل الاجتماعي، في البلاد اليوم الجمعة. وأظهر مقطع الفيديو، شبانا يعتدون بالضرب بالعصي على محتجين في منطقة الجناح غرب العاصمة بيروت. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن 15 شخصا من المحتجين أصيبوا اليوم. ووقع إشكال أمام مجلس الجنوب، عندما نفذ محتجون جولة على عدد من المرافق العامة، بينها مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، تحت عنوان "جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر". وناشد المحتجون قوى الأمن والجيش للتدخل، مؤكدين أنهم تعرضوا للضرب على يد شبان من حركة "أمل" بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري. ويشهد لبنان احتجاجات منذ أشهر اعتراضًا على الفساد والبطالة.





Direct attack on pieceful protestors in Lebanon on video. Will these thugs be held accountable? Lets see if the Human Rights system has any effect. @unhrcpr @balkantar @yumnafawaz @AmnestyAR @hrw pic.twitter.com/LGNQGiwU52