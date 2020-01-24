قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

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سور الصين العظيم

فيروس كورونا

الحكومة الصينين

انتشار فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام صينية أن الحكومة قررت، اليوم الجمعة، إغلاق أجزاء من سورها العظيم، قريبا من بكين أمام الزوار، اعتبارا من غد السبت في مواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ويعد قطاع بادالينغ الذي أعيد تشييده ضمن الأماكن الأكثر جذبا للزائرين في سور الصين العظيم.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت الجمعة، إصابة 830 حالة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن 34 شخصا من بين الحالات المذكورة قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات، ولافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1072 حالة مشتبها بها.

وأدى تفشي الالتهاب الرئوي المذكور إلى وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، ووفاة أخرى في مقاطعة خبي، وفقا للجنة.

وحتى منتصف ليل أمس الخميس، تم تأكيد إصابة 5 حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، كما تم تأكيد إصابة 3 أشخاص في تايلاند، تعافى اثنان منهم، كما تم تسجيل حالة إصابة في اليابان.

بينما أكدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة تسجيل إصابة في كل منها، كما أعلنت فيتنام عن تسجيل إصابتين.


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