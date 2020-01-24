"كان خراب ودمار"..تصريحات مؤثرة لقيادي سابق بالداخلية

24 يناير 2020 - 02:10 م

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشعب المصري هو سند جهاز الشرطة، قائلا :" المساندة الشعبية سبب نجاح الضربات الاستباقية للشرطة".



وأضاف "البسيوني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الشرطة المصرية لا تطالع الفنجان، وتحتاج إلى مساعدة الشعب من خلال إمداده بالمعلومات حتى يستطع القيام بالضربات الاستباقية".



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق:"الشعب والجيش والشرطة هم مثلث حماية الوطن، معقبا: "مصر كانت في الإنعاش في 2011، كان خراب ودمار، ولكن الوضع اختلف الآن نهائيا ".

