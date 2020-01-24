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توقيع الاتفاق النهائي للسلام في السودان

عرب وعالم

السودان
السودان

متابعات- أمينة عبد العال

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توقيع

الاتفاق النهائي

من المتوقع أن يتم اليوم الجمعة في السودان، التوقيع علي الاتفاق النهائي حول جميع بنود الاتفاق الإطاري، بما في ذلك البنود الخاصة بنظام الحكم والترتيبات الأمنية، ويقوم بالتوقيع وفد من الحكومة السودانية وقيادات الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وذلك في القصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت.

يذكر أن السلطات السودانية والحركات المسلحة المتمركزة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان قد اتخذا خطوات في الأشهر الأخيرة من أجل الدفع نحو تحقيق السلام بعد سنوات من القتال.

وتوقف التفاوض من قبل الحكومة السودانية بسبب الأحداث الأخيرة في ولاية الجنينة غرب دارفور، والتي راح ضحيتها العشرات مما استدعي تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.

جدير بالذكر أن في ديسمبر الماضي وقع مجلس السيادة السوداني اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقطاع الشمال بقيادة مالك عقار لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.


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