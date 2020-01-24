بسبب "كورونا".. الصين ترفع حالة الطوارئ القصوى في البلاد

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الصحة العامة

أعلنت مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ القصوي، المتعلقة بالصحة العامة بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وأفادت حكومة مدينة شنجهاي، في بيان لها، "عقدت حكومة المدينة اجتماع عمل حول وضع الوقاية والسيطرة على النوع الجديد من فيروس كورونا، وقررت السلطات خلال الاجتماع الإعلان عن أقصى مستوى استجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة".

ويبلغ عدد سكان شنجهاي حوالي 24.2 مليون نسمة، كما تم الإعلان عن إجراء مماثل في مقاطعة هوبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 59 مليون شخص، بالإضافة إلى بكين، حيث يعيش أكثر من 21 مليون شخص.

وبشكل عام يتم الإعلان عن أقصى مستوى استجابة في حالات الطوارئ الخطيرة المتعلقة بالصحة العامة، كما تستجيب الحكومة المحلية لها وفقًا لخطة مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمقر المركزي.

في السياق، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى يوم أمس في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".


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