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تعيين وزير خارجية جديد لكوريا الشمالية

عرب وعالم

ري سون جون وزير خارجية كوريا الشمالية
ري سون جون وزير خارجية كوريا الشمالية

الدويني فولي

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كوريا الشمالية

وزير خارجية

ري سون جون

أفادت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عينت الرئيس السابق للجنة  كوريا الشمالية لإعادة التوحيد السلم، ري سون جون، وزيرا جديدا للخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن ري ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة يوم الخميس للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد وهو أحدث مسؤول عسكري تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب "رويترز".

وذكر مصدر دبلوماسي في سول لـ"رويترز" أن كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي بأن ري الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير بحزب العمال الحاكم سيحل محل ري يونغ هو كأكبر دبلوماسي بالبلاد.

يأتي تعيين الوزير الجديد،الذي يعد بمثابة مفاجأة لمتابعي شؤون كوريا الشمالية،وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووى مع واشنطن حيث إن "ري" لا يملك أي خبرة في التعامل مع القضايا النووية أو مع المسؤولين الأمريكيين.


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