» السعودية تعلن عن شرط واحد لعودة علاقاتها بإيران

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أعلنت المملكة العربية السعودية، عن شرطها لعودة العلاقات مع إيران، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير،:"لا نسعى للتصعيد، وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو، وعندما تعود إيران كدولة طبيعية يمكن استعادة العلاقات معها".

كما أعرب الوزير السعودي، عن قلقه إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية التي وصفها بـ"الكبيرة"، متهمًا طهران ببدء التصيعد في المنطقة.

ونقلت قناة العربية عن الوزير قوله، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي: "إيران تقول إنها ترغب في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وما حدث عكس ذلك"، مضيفًا: "شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها، والسعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة، بيننا علاقات أشقاء".

وكانت الرئاسة الإيرانية، دعت المملكة العربية السعودية، أمس، للعمل معها من أجل حل المشكلات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت عبر المتحدث باسم الرئاسة، إن علاقة إيران بالسعودية يجب ألا تكون مثل علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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