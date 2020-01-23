دعوة جديدة من قطر لدول المقاطعة لحل الأزمة

23 يناير 2020 - 10:33 ص

دعت قطر كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى حل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار غير المشروط الذي يحفظ سيادة الدول.







وقالت الشيخة علياء آل ثاني ممثلة قطر في الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن، إن بلادها حريصة على نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين عبر الحوار البناء غير المشروط، الذي يحفظ سيادة الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول.







وتابعت: "دولة قطر تظل متمسكة بمواقفها المبدئية المعهودة في ظل استمرار الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتعرض لها منذ أكثر من العامين ونصف العام، ما يعد انتهاكا صارخا لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويساهم في زعزعة السلم والأمن الإقليمي والدولي".



