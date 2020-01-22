فتاة وشاب.. جريمة قتل تهز السعودية

22 يناير 2020 - 05:48 م

هزت جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

واستيقظت السعودية اليوم على هذا الخبر الصادم، والذي قُتلت فيه الفتاة "ندى القحطاني" على يد شقيقها، في جريمة عائلية لاتشهد البلاد أمثالها.

وألقت الأجهزة في المنطقة الشرقية القبض على شاب ثلاثيني بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي ”الفاخرية“ بالظهران.

وأسفر الحادث عن مقتل شقيقته وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة وهو من الجنسية الهندية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التي نشرت بيان الأمن السعودي، أن المختصين في الشرطة قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.