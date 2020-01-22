لأول مرة .. وزيرة دفاع فى الحكومة اللبنانية

22 يناير 2020 - 02:28 م

في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان والدول العربية، ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، 6 سيدات، من بين 20 وزيرًا.

وتقلدت السيدات في هذه الحكومة، التي تم الإعلان، وزارات، أبرزها الدفاع، والعدل، والإعلام؛ بحسب روسيا اليوم.

ويعد تولي سيدة وزارة الدفاع، الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إلا أن لبنان كان قد اختبر تولي سيدة مركزًا وزاريًا أمنيًا في حكومة سعد الحريري السابقة، حيث شغلت ريا الحسن منصب وزارة الداخلية والبلديات.

اختار دياب، زينة عكر عدرا، وزيرة للدفاع ونائبة لرئيس مجلس الوزراء، حيث إنها تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، لديها أكثر من 20 عاما من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

وأسست عكر وأدارت برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA )، وهي منظمة غير حكومية، كما أقامت اتصالات وثيقة مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك المحلية والمؤسسات المالية.