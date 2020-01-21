» بالصور.. "سلمان" يؤدي صلاة الجنازة رفقة ولي العهد

21 يناير 2020 - 06:04 م

شهد جامع الإمام تركي بن عبد الله بالعاصمة السعودية الرياض، أداء صلاة الجنازة على روح الأمير بندر بن محمد آل سعود.

وأدى الصلاة الملك سلمان بن عبد العزيز، كما شارك عدد من الأمراء ورجالات المملكة وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الصلاة.

وحضر الصلاة أيضًا أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وكان في استقبال المشيعين نجلا الفقيد الأميران سلمان وسلطان بن بندر بن محمد.

وعقب الصلاة تقبل العاهل السعودي العزاء والمواساة من الأمراء.