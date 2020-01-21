قطار يدهس «توك توك» وينهي حياة شابين

لقي شابين مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع اصطدام قطار بـ«توك توك»، بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية "سلمنت" مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام لحين صدور قرار التصريح بالدفن.

وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين قطار و"توك توك" يستقله شابين بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية "سلمنت" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن مصرع الشابين.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء محاولة الشابين العبور بالتوك توك من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

وتحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي وجارى الكشف عن هوية الشابين والتوصل إلى ذويهم، بينما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.