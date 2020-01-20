الكويت.. يغتصب عشرينية ويحتجزها يومين في غرفة

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متابعات- الدويني فولي

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الكويت

الفتاة

عرض

هتك

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن مدينة خيطان شهدت واقعة اغتصاب بنجلاديشي لعشرينية تحمل الجنسية ذاتها.

وأقدم الوافد البنجلاديشي على اغتصاب الفتاة العشرينية ثم قام باحتجازها في الغرفة على مدار يومين.


ونجحت الشرطة الكويتية في الوصول إلى مكان الفتاة وتخليصها من المتهم وتم تسجيل قضية خطف قاصرة بقصد هتك العرض .

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