عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين

19 يناير 2020 - 10:50 م

حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم، الأحد، الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بفلسطين والتدخل السياسي للحفاظ على فرص السلام في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال عريقات وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده غداً في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن لدى أوروبا الفرصة لتعزيز دورها في صنع السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطين «باعتبار ذلك ليس مسؤولية أوروبية فحسب بل خطوة ملموسة للتحرك نحو سلام عادل ودائم».



وأعرب عريقات عن تقدير فلسطين للمساهمات الأوروبية في عملية بناء المؤسسات في فلسطين «مع الأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب الآن هو التدخل السياسي والدبلوماسي للحفاظ على احتمالات سلام عادل ودائم، والتحرك نحو إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني لما له من مصلحة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا».



وقال: «تأمل إسرائيل ألا تتخذ أوروبا أي إجراء في هذا الصدد، وتعتمد على فشل الحكومات الأوروبية فرادى في التوصل إلى إجماع بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار عقود».



وأضاف أن «التقاعس عن اتخاذ إجراءات واضحة لن يؤدي إلى إدامة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى جعل أدوات النظام الدولي أدوات بالية عفا عليها الزمن، بما في ذلك الدبلوماسية والقانون الدولي وهذا ما تسعى إليه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية».

