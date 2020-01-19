» قطار ليفربول يتخطى مانشستر يونايتد بهدفي «فان دايك» و«صلاح»

19 يناير 2020 - 08:49 م

حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من بدايتها حتى النهاية وقد أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 47 بتسديد الكرة خارج المرمى من عرضية مميزة لأندي روبرتسون، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل من المباراة.

وجاء الهدف الأول عبر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز في الدقيقة 14 من خلال رأسية قوية، إثر ركنية متميزة من المتألق الشاب ألكساندر أرنولد.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أضاف النجم المصري محمد صلاح ثاني الأهداف من تمريرة عابرة لحارس المرمى البرازيلي أليسون، ويكون أول أهداف صلاح فى شباك يونايتد فى تاريخ مشاركاته أمام الشياطين الحمر.

وأنقذت تقنية الفيديو فريق مانشستر يونايتد من هدفين آخرين، الأول سجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 25 لكن ألغي بسبب ارتكاب زميله فان دايك لخطأ مع الحارس دي خيا أولا، والثاني تم إلغاءه بعد أن سجله الهولندي فينالدوم المتسلل.

وجاءت المباراة من طرف واحد، فبرغم فوز الريدز 1-0 فقط، إلا أنه سيطر على المباراة بالكامل وشن العديد من الهجمات على مرمى الشياطين الحمر، في المقابل كانت هجمات مانشستر يونايتد ضئيلة للغاية.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول سلسلة اللاهزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، برصيد 34 نقطة.