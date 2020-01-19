مفاجأة.. ما علاقة "سليماني" بمقتل 79 يمنيًا أمس؟

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اليمن

الحوثيون

سليماني

مارب

شهد اليمن يوم أمس، هجومًا داميًا نفذته ميليشيات جماعة الحوثي ضد قوات الجيش الوطني، راح ضحيته 79 جنديًا بينما أصيب 130 آخرون.

وشنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجومها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على محافظة مأرب السبت.

إلا أن السلطات اليمنية كشفت عن علاقة بين الهجوم، ومقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع الشهر الجاري.

وقالت الدفاع اليمنية، إن الهجوم الإيراني جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وأشارت إلى أنها ورئاسة هيئة الأركان أمرت قادة القوات والضباط في مواقع عسكرية مختلفة لرفع الجاهزية ومستوى الحذر والإجراءات الأمنية.

وأدان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الهجوم الذي وصفه بـ"الشنيع" و"الجبان" الذي شنه الحوثيون واستهدف جامعًا داخل معسكر وقتل وأصاب العديد من الجنود.


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