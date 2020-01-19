تدخل قوى من الأزهر طال انتظاره

19 يناير 2020 - 04:53 م

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن استيائه من المغالاة في تكاليف الزواج، موضحًا أنها من العادات الغربية والتي تسببت في زيادة معدلات العنوسة.

وفي تدخل من الأزهر، دعا "الطيب" إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج.

وقال شيخ الأزهر، خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية، اليوم الأحد، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.

وقال، إن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة، داعيًا فضيلته بيت العائلة إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا.

بدوره شدد وفد بيت العائلة، أنهم سيعملون على تنفيذ توجيهات شيخ الأزهر بعقد دورات تدريبية لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وخصوصًا المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج، ووعدوا شيخ الأزهر بعقد دورة تدريبية موسعة قريبًا تجمع عشرات الوعاظ والقساوسة لتدريبهم على كيفية التفاعل خلال استقباله وفدًا من بيت العائلة.