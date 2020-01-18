» هيلاري كلينتون: عشت لحظات هوان أريد أن أمحوها

18 يناير 2020 - 10:30 م

اعترفت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، بأنها عاشت «لحظات هوان» خلال مقابلات أجريت معها لإعداد فيلم وثائقي عن حياتها، وكذلك خلال مشاهدتها الفيلم بعد عرضه.



وقالت هيلاري يوم الجمعة أمام جمعية النقاد التلفزيونيين بعد عرض تمهيدي للفيلم: «كان هناك الكثير من لحظات الهوان، إحداها كانت الاعتراف بأن صورتي تم تشويهها، كما أسيء فهمي في كثير من الأحيان، وأنه يتعين على أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك».



وأضافت: «أريد بالفعل أن أتجاهل هذه اللحظات، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها»، لافتة إلى أن نفس الشعور انتابها عند خسارتها المفاجئة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وبعد مواقف تبنت فيها نهجا مثيرا للانقسام خلال حياتها المهنية على مدى 50 عاما.

