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بعد 41 سرقة.. القبض على "نشالة " بولاق أبو العلا

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متابعات- أمينة عبد العال

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بولاق ابو العلا

نشالة

مباحث القاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على نشالة تنتحل اسمين بعد تنفيذها 41 عملية سرقة ونشل ببولاق أبو العلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن.

وكانت المعلومات قد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق بأن إحدى السيدات المقيمة في دائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، ولها محل إقامة آخر في الإسكندرية تقوم بسرقة، المواطنين بطريقة النشل وأن لها اسمين مختلفين والسابق اتهامها في 17 قضية ومطلوب تنفيذ 24 حكم حبس جزئي "سرقة" ومطلوب ضبطها وإحضارها في عدد من القضايا بارتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات مواطنين بأسلوب "النشل" حسبما نشر"اليوم السابع".

جدير بالذكر أن الشرطة تمكنت من القبض عليها بإعداد الأكمنة بأماكن ترددها وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاط إجرامي وأرشدت عن أماكن المسروقات بشقتها في الجيزة وتعرف عليها المواطنين وقاموا باستلامها.

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