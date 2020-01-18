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بالفيديو..

لصوص يقتحمون محل مجوهرات بسيارة دفع رباعي

قضايا وحوادث

السيارة تقتحم محل المجوهرات
السيارة تقتحم محل المجوهرات
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متابعات- أمينة عبد العال

لندن

الشرطة البريطانية

مجوهرات

بالرغم من أن حادث السرقة والاقتحام قد تم في أكتوبر الماضي إلا أن الشرطة البريطانية نشرت مقطع الفيديو الذي وثق حالة الاقتحام أول أمس، لتظهر تفاصيل الهجوم الذي نتج عنه سرقة مجوهرات بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية.

ويظهر مقطع الفيديو اقتحام 3 لصوص واجهة متجر يقع في لندن بسيارة دفع رباعي من طراز "رينج روفر" ، ثم ترجل منها شخصان ويحاولان السرقة بشكل سريع ثم انضم إليهم الشخص الثالث وسط دهشة الحاضرين، وعند محاولته الفرار هاجمهم أحد الأشخاص من خارج المتجر وطاردهم هو ومجموعة من المارة الذين جاءوا للمساعدة، حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولقبت الصحافة البريطانية هؤلاء المارة بالأبطال، وفشل اللصوص في استقلال السيارة وهربوا إلا أن الأبطال تمكنوا من القبض على أحدهم ويدعي "بين ويجينير34 عامًا" وحكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات.

جدير بالذكر أن الزبائن أو ملاك المتجر لم يصابوا بأي أذي، وناشدت الشرطة المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات تقودهم إلى المتهمين الآخرين


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