» 4 قتلى من أسرة واحدة فى حادث إطلاق نار بأمريكا

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن 4 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم، وأصيب آخر إثر إطلاق نار، ليلة الجمعة الماضية، في إحدى ضواحى "سولت لايك سيتي" في ولاية يوتا الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديسيريت نيوز" إن الشرطة تمكنت من القبض على المشتبه به في إطلاق النار.

وأكدت الصحيفة أن عمدة جرانتسفيل برنت مارشال قال إن الضحايا ومطلق النار جميعهم مرتبطون بصلات عائلية.

ولم تفرج الشرطة عن أسماء الضحايا أو المشتبه به في إطلاق النار، والذي قُبض عليه بعد وقت قصير من وصول الشرطة إلى المنزل بعد الساعة الـ7 من مساء أمس الجمعة.

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