  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: العرب يعيشون مرحلة هي الأخطر عبر تاريخهم

شوبير وأبو ريدة

"شوبير" يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب هذا الأمر

سامح شكري وزير الخارجية

رد ناري لـ"شكري" بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا

الدكتور حسام بدراوي

"بدراوي": مصر قادرة على الرد على أى تهديدات تتعرض إليها

سد النهضة

وزير الري الأسبق: هذا الأمر مكسب لمصر بمفاوضات سد النهضة

طارق الملا

هذه كانت شروط القاهرة لتدفق الغاز الإسرائيلي لمصر

عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" بشأن مفاوضات السد الإثيوبي في واشنطن

سامح شكري

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

واقة التحرش بالمنصورة

تغريم المتحرش نصف مليون جنيه

أمطار وسيول

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الأمم المتحدة تطالب بوقف "العنف المفرط" ضد المتظاهرين في لبنان

عرب وعالم

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

توتر بين محتجين وقوى الأمن أمام المصرف المركزي اللبناني

#

الأمم المتحدة تدعو قادة لبنان إلى "الأصغاء" لصوت المحتجين

#

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة.. لهذا السبب

#

الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بوقف "العنف المفرط ضد المتظاهرين" في لبنان، معتبرة إياه "أمرا غير مقبول".
جاء ذلك في تغريدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على "تويتر" عقب لقاءه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن.
وقال كوبيش إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل".
وأكد على ضرورة أن "يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني".
وفي تغريدة أخرى، قال كوبيش إن "غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف".
وانتقد كوبيش السياسيين في لبنان، عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد".
وتابع أن السياسيين اللبنانين "يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة".
والخميس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عصيان مدني في لبنان احتجاجا على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيّين) حتى الآن.
وأغلق محتجون، الجمعة، طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.
إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف -وفق المعلومات المسربة- من 18 وزيرا سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"؛ كونها تضم عددا من مستشاري وزراء سابقين.
ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلان مكسيكيان يلقيان حتفهما أثناء تصوير مسلسل
» استشاري يحذر من المياه الغازية.. تصيب بهذا المرض
» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» «تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟
» الذهب يواصل التراجع في ختام الأسبوع
» رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت
» وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب